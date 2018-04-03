19:50 03.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украину признали опасной для туризма

По результатам прошлого 2017 года Украину определили в рейтинг двадцати самых опасных стран мира. Ежегодный рейтинг опубликовал Всемирный экономический форум.

Украину признали опасной для туризма

Об этом сообщает The Independent.

Наиболее рискованной для посещений туристами аналитики признали Республику Конго , определив ей 20-е место.

Ненамного республику обогнал Таиланд, он на 19-м месте. После в обратном порядке идут: Ямайка, Южная Африка, Гватемала, Чад, Бангладеш, Мали, Ливан, Филиппины.

Украина оказалась в центре списка, заняв десятое место.

Заключают подборку опасных государств Сальвадор, Йемен и Колумбия.

Указано, что для формирования этого рейтингв, ВЭФ учитывали степень, в которой страна подвергает туристов и предприятия рискам для безопасности, главным образом связанные с серьезным ущербом для людей (насилие и терроризм). Мелкие преступления не беруться в расчет.

Вероятно, такая позиция Украины связана с ростом показателей организованной преступности, а также преступлений, совершенных с использованием незаконного оружия.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в прошлом 2017 году Украину посетило на 6% больше туристов, чем в 2016 году.


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