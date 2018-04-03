Украину признали опасной для туризма

Об этом сообщает The Independent.

Наиболее рискованной для посещений туристами аналитики признали Республику Конго , определив ей 20-е место.

Ненамного республику обогнал Таиланд, он на 19-м месте. После в обратном порядке идут: Ямайка, Южная Африка, Гватемала, Чад, Бангладеш, Мали, Ливан, Филиппины.

Украина оказалась в центре списка, заняв десятое место.

Заключают подборку опасных государств Сальвадор, Йемен и Колумбия.

Указано, что для формирования этого рейтингв, ВЭФ учитывали степень, в которой страна подвергает туристов и предприятия рискам для безопасности, главным образом связанные с серьезным ущербом для людей (насилие и терроризм). Мелкие преступления не беруться в расчет.

Вероятно, такая позиция Украины связана с ростом показателей организованной преступности, а также преступлений, совершенных с использованием незаконного оружия.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в прошлом 2017 году Украину посетило на 6% больше туристов, чем в 2016 году.