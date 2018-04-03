Цукерберг не сможет вернуть данные пользователей Facebook

По его словам, его компания вела недостаточную работу над обеспечением безопасности социальной сети, ведь в штате всего было заявлено 10 тыс человек, отвечающих за этот кусок работы. И этого оказалось мало, чтобы защитить ее клиентов.

До конца года планируется удвоить это количество до 20 тыс, также будут привлекаться специалисты из других компаний.

Сейчас Facebook не имеет таких возможностей, чтобы вернуть все потерянные данные, однако с течением времени специалистам компании обязательно удастся "залатать" информационную дыру.

"Я просто думаю, что реальность заключается в том, что решение некоторых из этих вопросов займет гораздо больше времени", - резюмирует Цукерберг.

Напомним, что скандал с британской фирмой Cambridge Analytica, которая получила доступ к личным данным 50 млн пользователей Facebook, значительно обвалила стоимость корпорации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Еврокомиссия потребовала от социальной сети Facebook объяснений по поводу скандала со злоупотреблением информацией пользователей в течение.