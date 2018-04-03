23:27 03.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Талая вода продолжает затапливать украинские дома - ФОТО, ВИДЕО

В Украине весенние половодье продолжает затапливать города и поселки.

Талая вода продолжает затапливать украинские дома - ФОТО, ВИДЕО

По состоянию на вечер вторника, 3 апреля, в двух областях страны остаются подтопленными 441 домохозяйства. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Сумской области подтоплена почти половина города Ахтырка, 351 домохозяйства и и13 жилых домов.

В Чернигове подтопленными остаются 90 домохозяйства, в том числе пять жилых домов.

На данный момент спасатели эвакуировали 63 человека. При этом трех пожилых врачи госпитализировали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате паводка в Ахтырке были обесточены десять трансформаторных подстанций, в связи с чем без электроэнергии временно оказались 968 местных жителей.


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