Рева считает, что дети должны платить алименты пожилым родителем

Тут также должна быть жесткая ответственность. Необходимо законодательно ввести серьезную ответственность - они тоже должны платить алименты на содержание родителей.

Такое мнение высказал в понедельник вечером, 2 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Он также напомнил, что в 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Сейчас Министерство юстиции "воюет со злостными неплательщиками алиментов" и это очень правильно.

Посмотрите сколько тысяч нормально себя чувствующих взрослых мужчин, не считают нужным давать средства на воспитание и развитие своих детей. Буквально за месяц этим детям более 500 миллионов гривен было перечислено такими непутевыми родителями, - сообщил министр.

Напомним, в марте в Украине должники по выплате алиментов приступили к выполнению общественных работ.

Как сообщал УРА-Информ, министр юстиции Павел Петренко заявил, что за год в Украине насчитали почти 62 тысяч человек с задолженностью по уплате алиментов. Как утверждает Петренко, сейчас в Украине действуют новые инструменты воздействия на неплательщиков алиментов. Около 170 тысяч неплательщиков уже есть на данный момент в реестре, но количество постоянно увеличивается. Также, около 70 тысяч должников были ограничены в выезде за границу.