08:15 03.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Рева считает, что дети должны платить алименты пожилым родителем

Дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей.

Рева считает, что дети должны платить алименты пожилым родителем

Тут также должна быть жесткая ответственность. Необходимо законодательно ввести серьезную ответственность - они тоже должны платить алименты на содержание родителей.

Такое мнение высказал в понедельник вечером, 2 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Он также напомнил, что в 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Сейчас Министерство юстиции "воюет со злостными неплательщиками алиментов" и это очень правильно.

Посмотрите сколько тысяч нормально себя чувствующих взрослых мужчин, не считают нужным давать средства на воспитание и развитие своих детей. Буквально за месяц этим детям более 500 миллионов гривен было перечислено такими непутевыми родителями, - сообщил министр.

Напомним, в марте в Украине должники по выплате алиментов приступили к выполнению общественных работ.

Как сообщал УРА-Информ, министр юстиции Павел Петренко заявил, что за год в Украине насчитали почти 62 тысяч человек с задолженностью по уплате алиментов. Как утверждает Петренко, сейчас в Украине действуют новые инструменты воздействия на неплательщиков алиментов. Около 170 тысяч неплательщиков уже есть на данный момент в реестре, но количество постоянно увеличивается. Также, около 70 тысяч должников были ограничены в выезде за границу.


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