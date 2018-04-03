Саме ця проблема обговорювалась під час круглого столу "Проблеми визначення статусу учасника бойових дій", який був організований громадськими організаціями "Асоціація комбатантів України", "Хайтарма-Крим", "Аналітична група "Левіафан" та Policy&Politics Platform і відбувся в медіа-центрі "Територія реформ" (Хрещатик 27А) 3 квітня 2018 року.

"Визначення статусу учасника бойових дій є не лише соціальною та моральною, але й політичною та економічною проблемою для держави. Адже, кошти, які виділяє держава для вирішення проблем ветеранів війни та учасників бойових дій, дуже часто розпорошуються і витрачаються на тих, хто до війни ніякого відношення не має. У той же час, люди, які дійсно боронять країну і воюють на Сході, не мають можливості і часу відстоювати свої права на ту ж саму землю, чи якісь пільги", - зауважив Голова ГО "Асоціація комбатантів України" Майор Кіт.

Директор Аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник підкреслив, що суспільство має правильно сприймати обговорення проблеми визначення статусу учасника бойових дій, адже воно «жодним чином не має на меті критикувати якісь органи чи державні структури, воно організоване з метою пошуку шляхів вирішення проблеми та підбору найкращого і найефективнішого виходу з ситуації яка склалась у державі".

Секретар ГО "Асоціація комбатантів України" Максим Бутко підкреслив, що "феномен добровольця існує лише в Україні, де досі немає чітко прописаного закону про добровольців, хоча їх дуже багато. Усі, хто воюють в добровольчих батальйонах, лишились поза законом, і в правовому полі, попри те, що захищають суверенітет і незалежність батьківщини, виглядають як злодії."

У свою чергу заступник голови Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції В’ячеслав Марченко підкреслив, що ситуація з добровольцями не є критичною. "Добровольці, безумовно, заслуговують на те, щоб бути визнаними державою. – зауважив Марченко, - Проте, на їх шляху є одна перепона – ст. 17 Конституції України, якою забороняється створення будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. Тобто, усім, хто воював у складі ДУК ПС, ОУН – пряма заборона на визнання їх участі. Але, якщо людина, виконуючи ст.65 Конституції України (Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. –прим. ред.), приймала участь в бойових діях, то вона має можливість, використовуючи ст. 14 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (передбачає залучення громадянина до проведення антитерористичної операції –прим. ред.), отримати довідку про залучення".

Директор Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом Державної фіскальної служби України, заступник голови Комісії по наданню статусу учасника бойових дій Тетяна Пажитнова додала, що "Державна фіскальна служба України з величезною відповідальністю ставиться до надання статусу учасника бойових дій своїм працівникам. І за час роботи ДФС з більше, ніж 4 тис. працівників, статус учасника бойових дій отримали 668 осіб".

Представник Міністерства оборони Сергій Кучеренко у своєму виступі відзначив, що "Перш за все нам необхідно розібратися з особами, які беруть участь в АТО. Найближчим часом формат відповідної операції буде суттєво змінений, відповідні рішення будуть прийняті Верховним Головнокомандувачем про закінчення однієї та початку іншої операції".

Він додав, що "зі своїми підлеглими є автором 413 поправки Постанови Кабінету Міністрів – "Порядок визначення статусу УБД". Ми маємо внести в цю постанову, які документи будуть основними для отримання статусу учасника бойових дій. Має бути відповідний документ, який буде підтверджувати факт особистої участі в АТО та виконання бойових завдань."

Пан Кучеренко закликав усіх присутніх до того, що "в разі прийняття Верховною Радою закону ми разом з вами сідали за круглий стіл брали простий олівець в руки і малювали відповідні схеми і відповідні документи» і підкреслив, що "ні Міністерство Оборони, ні інші державні структури не будуть встановлювати статус, цим буде займатися Державна служба у справах ветеранів."

Загалом же, учасники круглого столу зауважили, що статистичні дані, які надаються силовими відомствами з приводу надання статусу УБД, викликають сумніви. Стосовно щонайменше 3 тис. осіб, які мають статус учасника бойових дій, досі не визначено, за що вони отримали державні пільги. У той же час, виступаючі підкреслили той факт, що продовжується практика присвоєння статусу УБД людям, які навіть не побували на передовій, або ж таким, хто був у зоні боїв всього кілька днів.