Принц Гарри и Меган Маркл получат бесценный подарок от королевской семьи – ФОТО

Отмечается, что такой подарок от королевы Елизаветы II невозможно приобрести.

Кроме того Меган Маркл удостоится из рук монарха титула принцессы или герцогини. Ранее же будущие супруги уже получили разрешение королевы Елизаветы II на свадьбу, апартаменты в Кенсингтонском дворце и гражданство Великобритании для Меган.

Традиция вручения гербов берет начало еще со времен Средневековья.

Обычно престижный подарок вручают главе семьи сразу после свадьбы, однако Томас Маркл на церемонии венчания может и не присутствовать. Поэтому сейчас королевская семья работает над изготовлением герба.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Интернете появился первый проморолик фильма, который посвященный истории любви представителя британского монаршего семейства принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.