Покушение на Мосийчука раскрыто, - Грицак

Служба безопасности Украины раскрыла это дело. Об этом во вторник, 3 апреля, заявил глава СБУ Василий Грицак.

При этом он заверил, что подробности дела будут обнародуют в ближайшее время. По его словам, один из организаторов покушения на народного депутата Игоря Мосийчука задержан и установлены личности еще двух, которые скрываются за пределами страны.

При этом Грицак добавил, что во время следственных действий и проведенных обысков правоохранители изъяли несколько килограмм тротила, РПГ-26, гранаты, другие вещи и документы, которые могут указывать на причастность задержанного лица к совершению этого преступления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 октября 2017 года в центре Киеве прогремел взрыв, в результате которого был ранен Игорь Мосийчук. Когда он выходил из помещения телеканала Эспрессо, был взорван припаркованный рядом мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством. В результате взрыва два человека погибли, еще трое пострадали.