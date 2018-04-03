Под Белым домом нашли тайный бункер бывшего президента

Об этом сообщаетThe Washington Examiner.

Укуазано, что бункер был построен во время правление бывшего американчского президента Барака Обамы.

По официальным данным посторойка бункера, которая велась с 2010 года, подписывалась в документации как "улучшение электроснабжения и кондиционирования в Белом доме".

Как сообщается, сооруженному защитному помещению подвласно беспрерывное обслуживание штата целого Западного крыла Белого дома, если вдруг зданию нанесет вред оружие массового уничтожения.



По заявлению пресс-секретаря секретной службы Мейсона Браймана, секретная служба отказывается посвящать в подробности о конкретных защитных мерах Белого дома или разведывательных вопросах в целях оперативной безопасности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Белом доме подтвердили, что в ближайшее время может состояться встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимира Путина.