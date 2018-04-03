Почему украинский борщ оказался дороже польского?

Согласно проведенному исследованию выяснилось, что единственный продукт, который дешевле своего польского аналога - это морковь, средний ценовой показатель которой в Украине составляет 10 гривен.

Все остальные ингредиенты для приготовления борща в Польше гораздо дешевле, к примеру:

- свекла в Варшаве стоит 5,70 гривен, в Киеве — 11 гривен (почти в 2 раза дороже);

- капуста в Варшаве — 3,10 гривен, в Киеве — 8 гривен (почти в три раза дороже);

- картофель в Варшаве — 3,90 гривен, в Киеве — 4,30 гривен (на 10-15 процентов дороже);

- лук в Варшаве — 4,70 гривен, в Киеве — 5 гривен.

Совершенно очевидно, что накануне пасхальных праздников цены на продукты питания в Украине поднимутся на 2-3 процента.

"Они зарабатывают в пять раз больше, и платят в разы меньше" - говорится в исследовании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине на протяжении последнего месяца, марта, зафиксировано падение цены на яйца, курятину и гречку.