14:36 03.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Почему украинский борщ оказался дороже польского?

Овощи борщевого набора в Украине на порядок дороже, нежели в соседней Польше. Об этом сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Почему украинский борщ оказался дороже польского?

Согласно проведенному исследованию выяснилось, что единственный продукт, который дешевле своего польского аналога - это морковь, средний ценовой показатель которой в Украине составляет 10 гривен. 

Все остальные ингредиенты для приготовления борща в Польше гораздо дешевле, к примеру:

- свекла в Варшаве стоит 5,70 гривен, в Киеве — 11 гривен (почти в 2 раза дороже);

- капуста в Варшаве — 3,10 гривен, в Киеве — 8 гривен (почти в три раза дороже);

- картофель в Варшаве — 3,90 гривен, в Киеве — 4,30 гривен (на 10-15 процентов дороже);

- лук в Варшаве — 4,70 гривен, в Киеве — 5 гривен.

Совершенно очевидно, что накануне пасхальных праздников цены на продукты питания в Украине поднимутся на 2-3 процента. 

"Они зарабатывают в пять раз больше, и платят в разы меньше" - говорится в исследовании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине на протяжении последнего месяца, марта, зафиксировано падение цены на яйца, курятину и гречку. 


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