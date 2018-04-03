На Закарпатье 4 тысячи человек подхватило грипп и простуду за неделю

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного центра здоровья.

В сообщении указано, что среди лиц, обратившихся к докторам за помощью - 2 601 ребенок в возрасте до 17 лет.

В количестве подхвативших заразу детей традиционно преобладает группа 5-14 лет, их число равняется 54%.

Помимо этого отмечено превышение эпидемических порогов в Виноградовском и Мукачевском районах. По мнению экспертов, это указывает на региональное распространение и среднюю интенсивность активности гриппа и ОРВИ.

В общем в области зафиксировано увеличение количества обращений по сравнению с предыдущей неделей только в Иршавском и Перечинском районах. Смертей в связи с гриппом за прошедшую неделю нет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", за последнюю неделю более 200 тысяч человек заболели гриппом, один ребенок умер.