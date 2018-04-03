Киев и Анкара провели совместные учения ВМС - ФОТО

Сообщается, что программа учений проходит в рамках тренировки типа PASSEX. Главной целью учений была подготовка различных национальных контингентов к взаимодействию в группе надводных кораблей в соответствии со стандартами НАТО.

Отдельной задачей ставилось повышение уровня совместимости подразделений во время проведения боевых операций. В ходе учений принимали участие следующие боевые единицы ВМС: фрегат "Гетман Сагайдачный" и вертолет Ка-27пр, а от турецкой – корвет Buyukada и фрегат Salihreis.

ВМС Украины предоставило портовые доки в Одессе для турецких суден Salihreis и Buyukada. Маневры на море будут проходить до конца этой недели.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Соединенные Штаты и Южная Корея начали проводить совместные сухопутные и морские учения.