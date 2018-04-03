14:31 03.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киберполиция поймала мошенника, воровавшего аккаунты в соцсетях

Правоохранительные органы Украины вычислили компьтерного мошенника, который незаконно отбирал у владельцев интернет-магазинов в Instagram доступ к их страницам. Послен заполучения доступа он требовал за его возвращение и разблокировку выкуп в размере десяти тысяч гривен.

Киберполиция поймала мошенника, воровавшего аккаунты в соцсетях

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции Украины.

Полиция установила, что 23-летний гражданин Украины из Киева взламывал, помимо персональных аккаунтов, страницы интернет-магазинов, используя при этом поддельные страницы и электронные письма будто бы от администрации сети Instagram.

Правоохранители провели обыск жилища злоумышленника, во время которого у мошенника зафиксировали компьютерную технику, мобильные телефоны с различными sim-картами, которые злоумышленник использовал для регистрации поддельных доменных имен.

Против задержанного хакера открыли  уголовное производство по поводу создания с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт и по статье мошенничества Уголовного кодекса.

Как только специаличсты окончат экспертизы злоумышленнику должны выдвинуть подозрение.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", киберполиция провела операцию по обнаружению, а затем и задержанию хакера, который распространял вредоносное ПО. 


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