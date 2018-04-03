Холодницкого во вторник вновь ждут на допрос в ГПУ

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ. Согласно сообщению, допрос назначен на десять часов утра.

Холодницкий должен прийти на улицу Семена Петлюры 7/9, это специальный департамент ГПУ, - пояснили в ведомстве.

Напомним, ГПУ совместно с НАБУ будут проводить следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

Как сообщал УРА-Информ, Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 30 марта, вызвала специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого на допрос. Допрос был назначен на десять часов утра, однако Холодницкйи не явился.