07:27 03.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Холодницкого во вторник вновь ждут на допрос в ГПУ

Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого во вторник, 3 апреля, с утра ждут на допрос в Генеральной прокуратуре Украины.

Холодницкого во вторник вновь ждут на допрос в ГПУ

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ. Согласно сообщению, допрос назначен на десять часов утра.

Холодницкий должен прийти на улицу Семена Петлюры 7/9, это специальный департамент ГПУ, - пояснили в ведомстве.

Напомним, ГПУ совместно с НАБУ будут проводить следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

Как сообщал УРА-Информ, Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 30 марта, вызвала специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого на допрос. Допрос был назначен на десять часов утра, однако Холодницкйи не явился.


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