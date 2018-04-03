10:58 03.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Холодницкий прибыл на допрос в ГПУ

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сегодня, третьего апреля, прибыл на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.

Холодницкий прибыл на допрос в ГПУ

Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам Холодницкого, ему самому интересно, с какой целью меня вызывают. Поскольку формально написано "для отобрания образцов голоса".

Он также рассказал, что ГПУ открыла уголовное производство против него по подозрению в разглашении ведомостей досудебного расследования. Глава САП добавил, что отрицает обвинения в свой адрес.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.


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