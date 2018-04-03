Холодницкий прибыл на допрос в ГПУ

Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам Холодницкого, ему самому интересно, с какой целью меня вызывают. Поскольку формально написано "для отобрания образцов голоса".

Он также рассказал, что ГПУ открыла уголовное производство против него по подозрению в разглашении ведомостей досудебного расследования. Глава САП добавил, что отрицает обвинения в свой адрес.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.