12:59 03.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Холодницкий отказался участвовать в следствии

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий принимать участие в следственных действиях не намерен.

Холодницкий отказался участвовать в следствии

Он требует изменить подследственность уголовного производства. Как пояснил журналистам во вторник, 3 апреля, после допроса в Генеральной прокуратуре Украины глава САП, сотрудник генпрокуратуры, который ведет его дело, является фигурантом в деле его ведомства, поэтому он не ожидает объективности в отношении себя.

При этом, после выхода из департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Холодницкий заявил, что он готов давать все показания, я готов отстаивать свою позицию, однако пока не будет решен вопрос подследственности, он не буду принимать участие в следственных действиях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пуководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий будет ставить вопрос об отстранении его от должности на время процессуальных действий. При этом он уверен, что за должность руководителя САП начнется война. Об этом он заявил во время брифинга перед допросом.


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