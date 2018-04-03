Холодницкий на время процессуальных действий намерен уйти в отставку

При этом он уверен, что за должность руководителя САП начнется война. Как заявил глава прокуратуры во вторник, 3 апреля, во время брифинга, он будет настаивать об отстранении его от должности.

Там может быть компиляция всех разговоров и всех действий. Я хочу услышать все записи. Рассказывают, что я давил на прокуроров, чтобы они проходили допрос, - пояснил он, добавив, что он подписал заявление 2 декабря 2015 года и они лежит в сейфе и если он уйдет необходимо будет процессуально назначить другого руководителя.

Напомним, сегодня Холодницкий пришел на допрос в Генпрокуратуру, где, в частности, будет сдавать образцы голоса. По его словам, он прибыл для того, чтобы сдать образцы голоса и у него есть вопросы к объективности расследования. Я хочу понять объективную сторону, - сказал Холодницкий.

Как сообщал УРА-Информ, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.