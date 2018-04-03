13:33 03.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Google Chrome удаляет и блокирует все расширения для майнинга криптовалют

Компания Google вводит запрет на добавление в Chrome Web Store новых расширений для майнинга криптовалюты, а также удалит все существующие подобные продукты.

Google Chrome удаляет и блокирует все расширения для майнинга криптовалют

Об этом сообщает издание TechCrunch.

В микроблоге компании сообщается, что за последние несколько месяцев увеличилось количество расширений-вредителей, которые внешне предлагают полезные функции, однако имеют встроенные скрипты для майнинга, которые работают в фоновом режиме.

Отмечается, что такие расширения могут негативно влиять на общую производительность компьютера и потребление электроэнергии. Чаще всего они направлены на майнинг криптовалюта Monero.

Поэтому с 2 апреля 2018 Google ввела запрет на добавление любых приложений для майнинга криптовалют, а до конца июня 2018  в Chrome Web Store будут удалены уже существующие расширения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Корпорация Google решила необычным способом презентовать новую функционал сервиса с помощью рекламы в киевском метрополитене. Запись уже появилась на видеохостинге Youtube.


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