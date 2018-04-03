Google Chrome удаляет и блокирует все расширения для майнинга криптовалют

Об этом сообщает издание TechCrunch.

В микроблоге компании сообщается, что за последние несколько месяцев увеличилось количество расширений-вредителей, которые внешне предлагают полезные функции, однако имеют встроенные скрипты для майнинга, которые работают в фоновом режиме.

Отмечается, что такие расширения могут негативно влиять на общую производительность компьютера и потребление электроэнергии. Чаще всего они направлены на майнинг криптовалюта Monero.

Поэтому с 2 апреля 2018 Google ввела запрет на добавление любых приложений для майнинга криптовалют, а до конца июня 2018 в Chrome Web Store будут удалены уже существующие расширения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Корпорация Google решила необычным способом презентовать новую функционал сервиса с помощью рекламы в киевском метрополитене. Запись уже появилась на видеохостинге Youtube.