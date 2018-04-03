12:21 03.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Украинские товары по качеству не хуже европейских, – В.Коновальчук

Переживания украинских аграриев, что иностранная сельскохозяйственная продукция заполонит украинский рынок, оказались напрасными.

Эксклюзив: Украинские товары по качеству не хуже европейских, – В.Коновальчук

Об этом  в интервью телеканалу "Первый Деловой" заявил доктор экономических наук Владимир Коновальчук.

Он отметил, что после вступления в силу два года назад соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, многие говорили о неконкурентноспособности по качеству отечественной продукции. Однако, по словам эксперта, время показало обратное. 

"Две стороны выигрывают. И Европа, и Украина. Украина, возможно, еще больше выигрывает, чем Европа. Потому что Европейские потребители, таким образом, имеют более дешевую продукцию — украинскую, а по определенным группам товаров по качеству практически ничем не уступающую европейской", — заявил Владимир Коновальчу  в эфире программы "Бизнес".


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