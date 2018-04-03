Эксклюзив: Украинские товары по качеству не хуже европейских, – В.Коновальчук

Об этом в интервью телеканалу "Первый Деловой" заявил доктор экономических наук Владимир Коновальчук.

Он отметил, что после вступления в силу два года назад соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, многие говорили о неконкурентноспособности по качеству отечественной продукции. Однако, по словам эксперта, время показало обратное.

"Две стороны выигрывают. И Европа, и Украина. Украина, возможно, еще больше выигрывает, чем Европа. Потому что Европейские потребители, таким образом, имеют более дешевую продукцию — украинскую, а по определенным группам товаров по качеству практически ничем не уступающую европейской", — заявил Владимир Коновальчу в эфире программы "Бизнес".