Депутаты в среду могут заслушать руководителей САП и НАБУ

Главы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры должны предоставить свои объяснения по поводу последних событий с трибуны Верховной Рады. Об этом во вторник, 3 апреля, в кулуарах парламента заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко,

По его словам, сегодня происходит, тот градус напряжения, который поднялся по этому вопросу. Уже пришло время, чтобы мы заслушали в стенах парламента и представителей НАБУ, и представителей САП.

Тем более, что такая инициатива была у нас и раньше, но мы не смогли тогда их заслушать, потому что тогда руководители этих органов находились в США. Возможно, теперь с трибуны парламента они дадут объяснение тому, что происходит, - пояснил Березенко, добавив, что на заседании фракции БПП обсуждали вопрос приглашения руководителей антикоррупционных органов.

Такое приглашение уже есть и возможно в среду, а возможно, в четверг это произойдет, пояснил политик.

Напомним, в марте в СМИ появилась информация, что в кабинете Холодницкого нашли "прослушку" - аппарат, который якобы был прикреплен к аквариуму у стола антикоррупционного прокурора. В медиа были сообщения, что "прослушку" якобы могли установить сотрудники НАБУ с согласия Генпрокурора.

Позже Генпрокурор Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ действительно проводят следственные действия в отношении Холодницкого.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Холодницкий пришел на допрос в ГПУ, однако принимать участие в следственных действиях отказался.

Он требует изменить подследственность уголовного производства.