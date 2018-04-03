Брак по обязательству - что будет с супругами Джоли-Питт после развода

Сообщается, что Анджелина категорически настаивала на своем праве забрать и воспитывать детей без вмешательства Брэда. Джоли обвиняла звездного своего супруга в жестоком обращении с деться, а порой и в полном равнодушии к воспитанию своих чад.

Однако затем женщина передумала и решила, что "безотцовство" может негативно повлиять на психологическое здоровье ребят. Теперь, согласно новому договору о разводе, Джоли и Питт должны стать равноправными опекунами их шестерых детей.

Сейчас пара наконец-то в хороших отношениях, они договорились вместе уделять время детям даже после развода. Но дни когда "мисис и мистер Смит" были вместе уже никогда не наступят.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно известная американская актриса и кинорежиссёр Анджелина Джоли не пришла на 90-е вручение наград премии "Оскар" в Голивуде.