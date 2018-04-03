Боевики продолжают срывать "пасхальное перемирие" - ВИДЕО

За прошедшие сутки, понедельник, 2 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 20 обстрелов. К счастью, никто из украинских военных не пострадал.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, на Донецком направлении с 82-мм минометов противник вел огонь по украинским укреплениям в Песках. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка.

Также гранатометы враг применил по украинским позициям неподалеку Каменки и Авдеевки, а крупнокалиберные пулеметы - неоднократно вблизи Водяного. Кроме этого, под огонь из стрелкового оружия попали защитники Талаковки, Павлополя, Гнутового, Водяного и Широкиного.

На Луганском направлении режим полного прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований придерживался в полной мере. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями Вооруженных сил Украины.

Напомним, в третий день " Пасхального перемирие" боевики сорвали разведения войск в Станице Луганской. Оккупанты продолжают игнорировать требования режима тишины на участке, где было назначено разведения сил и средств сторон. Несмотря на введение с 30 марта всеобъемлющего режима "Пасхального перемирия" по всей линии разграничения сторон российский-оккупационные войска в очередной раз применили стрелковое оружие.