Возникла новая версия об отравлении Скрипаля гречкой

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Сообщается, что Скрипаль озвучил просьбу передать ему гречневую крупу, лавровый лист и специи из России. Юлия запамятовала о покупке продуктов и попросила купить необходимое свою подругу. Женщина как раз должна была прилететь в Великобританию следующим рейсом.

Указано, что правоохранительные органы уже провели допрос Юлиной знакомой, но данные о его подробностях не разглашаются. Однако известно, что передавшая гречку задействована в крупной медицинской компании.

Как информирует издание, полицейские допускают вариант, что отравляющее вещество "Новичок" могло находиться в гречневой крупе.

Напомним, как ранеес сообщал "УРА-Информ", президент Чехии Милош Земан заявил, что Великобритания не предоставила достаточно убедительных доказательств ответственности России в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.