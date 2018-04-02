13:50 02.04.2018 | Общество | Новости
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Возникла новая версия об отравлении Скрипаля гречкой

У следствия по делу Сергея Скрипаля появилась новая версия по поводу отравления бывшего полковника ГРУ. Ядовитым веществом могли быть обработаны полученные им презенты, которые передала его дочь.

Возникла новая версия об отравлении Скрипаля гречкой

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Сообщается, что Скрипаль озвучил просьбу передать ему гречневую крупу, лавровый лист и специи из России. Юлия запамятовала о покупке продуктов и попросила купить необходимое свою подругу. Женщина как раз должна была прилететь в Великобританию следующим рейсом.

Указано, что правоохранительные органы уже провели допрос Юлиной знакомой, но данные о его подробностях не разглашаются. Однако известно, что передавшая гречку задействована в крупной медицинской компании.

Как информирует издание, полицейские допускают вариант, что отравляющее вещество "Новичок" могло находиться в гречневой крупе.

Напомним, как ранеес сообщал "УРА-Информ", президент Чехии Милош Земан заявил, что Великобритания не предоставила достаточно убедительных доказательств ответственности России в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.


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