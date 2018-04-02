В понедельник в Украине - первый день призывной кампании

До 30 мая планируется призвать более 15 тысяч человек. Как сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, все они будут распределены по отдельным родам войск.

Таким образом, в Вооруженные силы Украины будет набрано 8990 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 1000 человек, в Государственную пограничную службу - 1200 человек и в Национальную гвардию Украины - 4000 человек.

Срок службы в украинской армии составляет один год.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует провести призыв в объемах до 500 человек офицерского состава. Об этом на брифинге сообщил начальник главного управления персонала, заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко. Генштаб намерен призвать офицеров по специальностям тылового, технического, морально-психологического обеспечения и специалистов по связи.