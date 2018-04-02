В понедельник по всей Украине пройдут дожди

В западных областях ожидается мокрый снег и дождь, на остальной территории местами небольшие, днем в восточных, Днепропетровской и Запорожской области умеренные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 метров на секунду, в западных, ночью и в восточных областях порывы могут остигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 2-7 градусов тепла.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Вместе с тм осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 6-8 градусов.

На западе ночью мокрый снег с дождем, днем дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Дневная температура воздуха составит 2-7 градусов.

На севере страны в понедельник местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью и днем составит 3-8 градусов тепла.

В центре Украины местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 3-8 теплых градусов. Днем потеплеет до 7-12 градусов.

На востоке страны сегодня ночью местами небольшой дождь, днем дождь. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 9-14 градусов.

В южный регионах местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов.

В Крыму сегодня ночью и днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память преподобного Евфросина Синозерского и святой мученицы Фотины (Светланы). Наши предки в этот день с утра выносили из домов на улицу красочные льнотканные изделия, развешивали их на заборах, воротах, калитках, украшали ветви берез. В это время бывают первые грозы (более ранние бывают 23-31 марта), распускается серая ольха, если нет морозов. У многих птиц в начале апреля начинается брачный период.