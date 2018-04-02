15:52 02.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100190253:test

В Одесском припортовом заводе остановили агрегат

Одесский припортовый завод прекратил работу одного из агрегатов, который производил мочевину.

В Одесском припортовом заводе остановили агрегат

Об этом сообщает портал "Думская".

Как утверэджает первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков, его остановили потому, что склады завода переполнены - клиенты не успевают вывозить карбамид.

Он пояснил, что завод ориентируется на экспорт в своей деятельности. Быстро отгружать товар на внутренний рынок сложно в связи с техническими особенностями.

Стоит отметить, что Одесский припортовой завод побил рекорды по отгрузке мочевины на внутренний рынок в марте текущего 2018 года. Предприятие отгрузило 27 тысяч тонн, что есть наивысшим месячным показателем в истории завода.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одессе возник серьезный пожар на складах возле АЗС.


Поделиться
Читайте также:
 
Как провести пасхальные выходные в Киеве? САП направила в суд дело Гавриловой Звезды украинской эстрады встретились с Пэрис Хилтон - ФОТО Минздрав требует увольнения Амосовой
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив