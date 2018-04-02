07:45 02.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100190179:Polishuk

В Мариуполе во время стычек пострадали девять полицейских - ФОТО

В городе Мариуполь Донецкой области, где в воскресенье вечером, 1 апреля, на матче местной футбольной команды с киевским "Динамо" произошла драка, пострадало девять полицейских.

В Мариуполе во время стычек пострадали девять полицейских - ФОТО

Конфликт произошел за пределами стадиона в середине второго тайма игры. Правоохранители получили телесные повреждения, между тем задержанных нет.

Как пояснили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, во время матча фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды. Полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона, однако их товарищи выбежали вслед и начали швырять в сторону правоохранителей и служебного автотранспорта камни.

По данным полиции, в результате инцидента семь сотрудников роты особого назначения получили телесные повреждения. Пострадал работник управления патрульной полиции Мариуполя и следователь Центрального отдела полиции. Повреждены два служебных авто.

Вместе с тем в пресс-службе полиции также заверили, что никто их гражданских лиц за медицинской помощью не обращались, однако есть информация о пострадавших среди журналистов.

По факту беспорядков начаты уголовные производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во время футбольного матча в Мариуполе между местным одноименным клубом и киевски  "Динамо" на стадионе произошли столкновения.

На матче присутствовал президент Украины Петр Порошенко.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве на улице взорвался автомобиль Volkswagen - ФОТО, ВИДЕО На Землю возвращается космическая станция "Тяньгун-1" В Киеве дерево повредило два авто - ВИДЕО В Еврокомиссии раскритиковали скандал с Холодницким
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив