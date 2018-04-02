Украинцев хотят обязать платить алименты пожилым родителям

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода в деталях".

По его мнению, у детей пожилых родителей должна быть жесткая законодательственная ответственность. Ссылаясь на 51-й статью Конституции, он напомнил, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а дети в дальнейшем обязаны заботиться о нетрудоспособных родителей.

В данный молмент Министерство юстиции ведет борьбу со злостными неплательщиками алиментов. По мнению Ревы, это очень правильно, ведь много тысяч нормально себя чувствующих взрослых мужчин, не считают нужным давать средства на воспитание и развитие своих детей. Он добавил, что после принятия соответствующего закона буквально за месяц этим детям были перечислены больше 500 000 000 гривен такими нелепыми родителями.

Как известно, 6 февраля 2018 вступил в действие закон об усилении ответственности за неуплату алиментов, который Верховная Рада приняла в декабре прошлого года. Им определены новые способы наказания должников, имеющих задолженность по уплате алиментов в размере, превышающем сумму, которая должна быть уплачена за шесть месяцев.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине семь тысяч человек объявлены в розыск из-за неуплаты алиментов.