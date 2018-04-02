Украина теперь одна из наиболее заминированных стран - Минобороны

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как указал Комиссаров, саперы с начала огня на Донбассе исследовали приблизительно 26 тысяч гектаров территорий и ликвидировалит при этом более 340 тысяч взрывоопасных предметов.

По его словам, со старта агрессии Российской Федерации на территориях Донецкой и Луганской областей внушительные районы превратились в загрязненные минами и взрывоопасными остатками. Площадь указанных районов в сумме равняется около семи тысяч кв. км на подконтрольной территории и приблизительно девять тысяч кв. км на оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", боевики в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе продолжают нарушать объявленное накануне пасхальное перемирие.