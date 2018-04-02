17:50 02.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина теперь одна из наиболее заминированных стран - Минобороны

Страна теперь входит в список наиболее заминированных и загрязненных взрывоопасными предметами государств мира после возникновения российской агрессии. Во временно оккупированных и подконтрольных территориях нужно разминировать 16 тысяч кв. км. Так заявил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Украины Максим Комиссаров на брифинге.

Украина теперь одна из наиболее заминированных стран - Минобороны

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как указал Комиссаров, саперы с начала огня на Донбассе исследовали приблизительно 26 тысяч гектаров территорий и ликвидировалит при этом более 340 тысяч взрывоопасных предметов.

По его словам, со старта агрессии Российской Федерации на территориях Донецкой и Луганской областей внушительные районы превратились в загрязненные минами и взрывоопасными остатками. Площадь указанных районов в сумме равняется около семи тысяч кв. км на подконтрольной территории и приблизительно девять тысяч кв. км на оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", боевики в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе продолжают нарушать объявленное накануне пасхальное перемирие.


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