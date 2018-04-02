13:59 02.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина готова обменять 20 заключенных на пленников Кремля, - Ирина Геращенко

В Минске 4 апреля на встрече рабочей группы украинская сторона вновь поднимут вопрос освобождения украинских заложников.

Украина готова обменять 20 заключенных на пленников Кремля, - Ирина Геращенко

Украина делает все, чтобы быстрее состоялось следующее освобождение пленных. Об этом в понедельник, 2 апреля, в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины Ирина Геращенко.

По ее словам, сейчас важно освободить не только тех, кто остается на оккупированных территориях, но и пленников Кремля. Украинская сторона готова передать 20 пленников, которые содержатся в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне, чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других наших пленников.

Здесь очень важна воля России, а ее пока нет, - пояснила политик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во время встречи президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая состоится в начале апреля, ключевым вопросом станет нарушение режима тишины на Донбассе.


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