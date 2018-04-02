Страны G7 положительно оценили медицинскую реформу в Украине – ФОТО

Об этом говорится в сообщении G7 в Twitter.

В посте было указано, что Украина полностью начала работу в реформе здравоохранения, которая ориентирована на пациента.

"Мы рады, что начиная сегодня, 2 апреля, все украинцы имеют возможность подписать декларацию со своими семейными врачами для получения бесплатной первичной медицинской помощи", - подчеркнули представители стран.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине стартует кампания по выбору врача первично медицинской помощи "Врач для каждой семьи". Это первый этап медицинской реформы, которую осенью прошлого года приняли народные депутаты.

На основе этих деклараций пациент будет закреплен за конкретным врачом, а врач будет получать оплату в зависимости от количества подписавших с ним декларацию пациентов.