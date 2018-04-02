Стало известно, сколько будут отдыхать украинцы на Пасху

Отмечается, что Пасха не имеет определенной фиксированной даты празднования, но обязательно ее отмечают в воскресенье. В 2018 году Пасха приходится на 8 апреля – воскресенье, поэтому украинцы получат еще один дополнительный выходной в понедельник – 9 апреля.

Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 7, 8 и 9 апреля. А уже в конце месяца украинцев ожидают сразу четыре выходных дня подряд.

Так, первое мая – День международной солидарности трудящихся – приходится на вторник. Кабинет Министров принял решение перенести рабочий понедельник 30 апреля на субботу 5 мая. Таким образом, украинцы будут отдыхать 28, 29, 30 апреля и первого мая.

Предпраздничных рабочих дней, сокращенных на час, в апреле 2018 года не предусмотрено.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", "Укрзализныця" запустит 23 дополнительных поезда из-за наплыва пассажиров на Пасху. Основная часть составов будет ходить в направлении западной Украины во Львов, Ивано-Франковск, Черновцы - 10 поездом, в том числе "Интерсити".