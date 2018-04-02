15:29 02.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стало известно, сколько будут отдыхать украинцы на Пасху

Все православные христиане Украины отмечают Пасху в 2018 году восьмого апреля. Согласно календарю выходных, представленному Минсоцполитики, украинцы будут иметь три выходных дня.

Стало известно, сколько будут отдыхать украинцы на Пасху

Отмечается, что Пасха не имеет определенной фиксированной даты празднования, но обязательно ее отмечают в воскресенье. В 2018 году Пасха приходится на 8 апреля – воскресенье, поэтому украинцы получат еще один дополнительный выходной в понедельник – 9 апреля.

Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 7, 8 и 9 апреля. А уже в конце месяца украинцев ожидают сразу четыре выходных дня подряд.

Так, первое мая – День международной солидарности трудящихся – приходится на вторник. Кабинет Министров принял решение перенести рабочий понедельник 30 апреля на субботу 5 мая. Таким образом, украинцы будут отдыхать 28, 29, 30 апреля и первого мая.

Предпраздничных рабочих дней, сокращенных на час, в апреле 2018 года не предусмотрено.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", "Укрзализныця" запустит 23 дополнительных поезда из-за наплыва пассажиров на Пасху. Основная часть составов будет ходить в направлении западной Украины во Львов, Ивано-Франковск, Черновцы - 10 поездом, в том числе "Интерсити".


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