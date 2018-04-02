САП направила в суд дело Гавриловой

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба САП.

В сообщении указано, что сыщики предполагают, что глава Государственной аудиторской службы на протяжении 2015-2017 годов присвоила почти 10 млн гривен в форме активов, что весомо превышает законные доходы чиновника. Доказательств о законности оснований приобретения собственности не предоставлено.

Помимо этого, следствие уверенно, что Гаврилова умышленно прописала неправдивые данные в ежегодной е-декларации за 2015 (более 2,86 млн грн) и за 2016 год (более 4,67 млн грн). Допускеается, что она хотела сокрыть от государственных органов и общественности свое истинное материальное положение и все средства, что имеются у нее и членов ее семьи.

Детективы НАБУ запустили расследование по собственным наработкам в январе 2017 года и закончили его 3 марта 2018 года, после чего на протяжении месяца председатель и ее защита знакомились с материалами следствия.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Государственная пограничная служба Украины поймала мошенников, которые занимались незаконным ввозом автомобилей на иностранных номерах.