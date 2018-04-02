ОгоЯкіЛюди: церемония награждения победителей "Человек года-2017" - ВИДЕО

"Первый Деловой телеканал" присутствовал на церемонии не только как гость, но и как номинант на премию "Лучший информационно-аналитический телеканал". И вот момент истины, на сцену приглашают главу Наблюдательного совета телеканала "Первый деловой" Дмитрия Шкирю, чтобы получить заветную премию "Прометей-Престиж".

Откуда берутся деньги на организацию столь масштабного мероприятия, за какие заслуги телеканал получил премию, что должно сделать предприятие, чтобы стать номинантом премии. Ответы на эти и другие вопросы, смотрите в специальном выпуске ОгоЯкіЛюди: церемония награждения победителей "Человек года-2017".