ОгоЯкіЛюди: церемония награждения победителей "Человек года-2017" - ВИДЕО
24 марта 2018 года, в зале Национальной оперы Украины прошла церемония награждения победителей общенациональной программы "Человек года-2017". Здесь собрались самые успешные, красивые и лучшие в своей области люди.
"Первый Деловой телеканал" присутствовал на церемонии не только как гость, но и как номинант на премию "Лучший информационно-аналитический телеканал". И вот момент истины, на сцену приглашают главу Наблюдательного совета телеканала "Первый деловой" Дмитрия Шкирю, чтобы получить заветную премию "Прометей-Престиж".
Откуда берутся деньги на организацию столь масштабного мероприятия, за какие заслуги телеканал получил премию, что должно сделать предприятие, чтобы стать номинантом премии. Ответы на эти и другие вопросы, смотрите в специальном выпуске ОгоЯкіЛюди: церемония награждения победителей "Человек года-2017".
Модельер обещает сделать красивой каждую украинскую женщину. А насколько доступно купить такую одежду, какова мотивации женщине к стремлению быть всегда красивой, в чем индивидуальность новой коллекции от Юлии Сухоруковой — об этом и не только экслюзивно с показа коллекции.
Восьмого июня состоялось долгожданное ежегодное событие - XIV церемония награждения победителей конкурса "Фавориты Успеха". Разделить свой триумф в этот праздничный вечер удостоился "Первый деловой телеканал", который уже не первый год становится абсолютным фаворитом в категории делового телевидения.