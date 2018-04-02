14:52 02.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ОгоЯкіЛюди: церемония награждения победителей "Человек года-2017" - ВИДЕО

24 марта 2018 года, в зале Национальной оперы Украины прошла церемония награждения победителей общенациональной программы "Человек года-2017". Здесь собрались самые успешные, красивые и лучшие в своей области люди.

ОгоЯкіЛюди: церемония награждения победителей

"Первый Деловой телеканал" присутствовал на церемонии не только как гость, но и как номинант на премию "Лучший информационно-аналитический телеканал". И вот момент истины, на сцену приглашают главу Наблюдательного совета телеканала "Первый деловой" Дмитрия Шкирю, чтобы получить заветную премию "Прометей-Престиж".

Откуда берутся деньги на организацию столь масштабного мероприятия, за какие заслуги телеканал получил премию, что должно сделать предприятие, чтобы стать номинантом премии. Ответы на эти и другие вопросы, смотрите в специальном выпуске ОгоЯкіЛюди: церемония награждения победителей "Человек года-2017".


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