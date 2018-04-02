На Землю возвращается космическая станция "Тяньгун-1"

Она была запущена в 2011 году государственным космическим агентством КНР. По прогнозам британского космического агентства, вероятность того, что восьмитонная конструкция долетит до поверхности, крайне низка.

Вместе с тем, по данным экспертов Европейского космического агентства, скорее всего большая часть станции сгорит в высоких слоях атмосферы, однако некоторые элементы могут рухнуть на Землю. Точное место вхождения станции в атмосферу все еще остается неизвестным, оно может произойти в любой точке с широтами от -43 до +43 градусов.

Эксперты также отметили, что место падения охватывает территорию от Новой Зеландии до американского Среднего Запада. В участок вероятного падения также попадает небольшой кусок в Дагестане. С Земли крушение осколков станции будет выглядеть как яркая вспышка при падении метеоритов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Казахстане с космодрома Байконур в среду, 21 марта, стартовала российская ракета Союз-ФГ с кораблем Союз МС-08. Запуск с Гагаринского старта был успешным. В составе экипажа корабля члены длительной экспедиции МКС-55/56 – космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.