11:18 02.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Сумщине из-за паводка люди передвигаться на лодках – ФОТО

В Сумской области весенним половодьем подтоплена почти половина города Ахтырка. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает пресс-служба областной полиции в Facebook.

На Сумщине из-за паводка люди передвигаться на лодках – ФОТО

Отмечается, что в этом году весенние наводнение впервые за много лет затопило почти весь город. Так, на помощь населению поднят весь личный состав местной полиции.

Правоохранители на плавсредствах обеспечивают патрулирование, доставляют людей в безопасное место и поддерживают на улицах города общественный порядок.

Как утверждают жители города, вода поднялась почти на метр, были подтоплены дома и хозяйственные помещения.

В ведомстве добавили, что пострадавших принимает городская больница, а также их доставляют в местную гостиницу и здание горисполкома.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в море Банда у берегов Индонезии произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,0 баллов по шкале Рихтера. На данный момент информации о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало.


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