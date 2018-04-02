На Сумщине из-за паводка люди передвигаться на лодках – ФОТО

Отмечается, что в этом году весенние наводнение впервые за много лет затопило почти весь город. Так, на помощь населению поднят весь личный состав местной полиции.

Правоохранители на плавсредствах обеспечивают патрулирование, доставляют людей в безопасное место и поддерживают на улицах города общественный порядок.

Как утверждают жители города, вода поднялась почти на метр, были подтоплены дома и хозяйственные помещения.

В ведомстве добавили, что пострадавших принимает городская больница, а также их доставляют в местную гостиницу и здание горисполкома.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в море Банда у берегов Индонезии произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,0 баллов по шкале Рихтера. На данный момент информации о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало.