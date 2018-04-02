На Луганщине в шахте заблокированы сотни горняков

Компания Региональные электрические сети обесточила все шахты государственного предприятия "Первомайскуголь" в области. После их действий под землей на глубине более тысячи метров, остались заблокированными 240 шахтеров.

Как сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook, ситуация сложилась критическая. На шахтах не работают даже подъемные машины в шахтных стволах.

При этом электроэнергия подается по запасному кабелю только для обеспечения проветривания и откачки воды, - пояснил Волынец, добавив, что он уже обратился к председателю Государственной службы Украины по вопросам труда Романа Чернеге по этой критической ситуации по отключению электроэнергии на шахтах.

Чуть позже Волынец добавил, что горняки двигаются в направлении двух шахтных стволов.

Там они соберутся, чтобы двигаться по шахтным лестницам, или возможно, будет подана электроэнергия на подъемные машины, чтобы поднять людей на поверхность. После этого, предполагается снова выключить электроэнергию, - отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в оккупированной российскими войсками городе Макеевка Донецкой области в понедельник, 27 ноября, произошел обвал на шахте " Ясиновская-Глубокая". В результате инцидента под завалами оказались два горняка. Как сообщает сепаратистский сайт "Донецкое агентство новостей", обвал произошел накануне около полуночи.