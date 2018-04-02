15:49 02.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Минздрав требует увольнения Амосовой

В Министерстве здравоохранения издали приказ, в котором требуется увольнение ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой с 16 апреля.

Минздрав требует увольнения Амосовой

Соответствующий документ за подписью государственного секретаря МЗ Украины Артема Янчука обнародован на сайте НМУ им Богомольця.

В документе указано, что с 16 апреля 2018 года Амосова Екатерина Михайловна должна быть уволена с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца за невыполнение условий контракта.

Основанием для увольнения стали рекомендации комиссии Минздрава, которая рассматривала отчет Амосовой о работе на посту ректора за 2017 год. Также акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности НМУ им. Богомольца от марта 2016 года, письма Госфининспекции, Государственной аудиторской службы, Главного управления Государственной казначейской службы и предупреждение о ненадлежащем выполнении бюджетного законодательства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине стартует кампания по выбору врача первичной медицинской помощи "Врач для каждой семьи". Это первый этап медицинской реформы, которую осенью прошлого года приняли народные депутаты. 


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