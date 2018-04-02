Комиссия прокуроров открыла дисциплинарное дело по Холодницкому

Жалоба на Холодницкого поступила в Комиссию еще в пятницу, 30 марта. Об этом сообщил руководитель КДКП Виталий Грушковский.

По его словам, для принятия решения по жалобе комиссия имеет два месяца. Члена комиссии, который будет заниматься изучением этой жалобы, изберет автоматизированная система, - пояснил Грушковский.

Напомним, НАБУ подозревает Холодницкого в давлении на суд, чиновников и свидетелей для неправдивых показаний.

Как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Юрий Луценко просит Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры рассмотреть вопрос увольнения Холодницкого.