11:15 02.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Комиссия прокуроров открыла дисциплинарное дело по Холодницкому

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Комиссия прокуроров открыла дисциплинарное дело по Холодницкому

Жалоба на Холодницкого поступила в Комиссию еще в пятницу, 30 марта. Об этом сообщил руководитель КДКП Виталий Грушковский.

По его словам, для принятия решения по жалобе комиссия имеет два месяца. Члена комиссии, который будет заниматься изучением этой жалобы, изберет автоматизированная система, - пояснил Грушковский.

Напомним, НАБУ подозревает Холодницкого в давлении на суд, чиновников и свидетелей для неправдивых показаний.

Как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Юрий Луценко просит Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры рассмотреть вопрос увольнения Холодницкого.


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