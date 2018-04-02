Какие проблемы возникают в браке и разводе с иностранцем

Основные сложности

Среди первых испытаний находятся проблемы, связанные со сменой привычного образа жизни. Адаптация в чужой стране не для всех проходит успешно. Об этом свидетельствует статистика разводов. Подробности о разводе с иностранцем вы найдете здесь: https://semeynoepravo.kiev.ua/razvod/razvod-s-inostrancem/.

Обычно сложности в отношениях пары возникают не из-за притирки характеров, а по причине разных менталитетов. Убеждения и взгляды на жизнь, принципы и отношения, которые привычны нам, отличаются от господствующих в другой стране. Не всегда речь идет о мусульманских государствах, поскольку европейские страны имеют свои особенности.

Одиночество вдали от родины, языковой барьер и невозможность найти подходящую работу быстро дают о себе знать. А при расставании возникают основные проблемы, особенно если у пары есть ребенок.

Трудности расторжения брака

В каждом государстве установлена бракоразводная процедура со специфическими особенностями. Например, в США суду нужно предоставлять доказательства необратимого распада семьи. Иногда после развода теряется совместное имущество и гражданство.

При наличии ребенка развод грозит непоправимыми последствиями для украинок. Родившийся в другом государстве малыш становится его гражданином. Забрать его в Украину практически невозможно, так как отец будет этому препятствовать.

Поэтому не стоит торопиться обзаводиться детьми, или для их рождения лучше приехать в Украину. По возвращении на родину оформить алименты с бывшего мужа-иностранца сложно. Это лучше сделать, находясь за границей.

Брачный контракт — лучшее решение

Брачный контракт определит, законодательство какого государства будет регулировать отношения. В нем можно указать возможный порядок расторжения отношений, обеспечения и проживания ребенка в случае развода, особенности раздела имущества и др.

Собираясь вступить в брак с иностранцем, следует предпринять все меры для ограждения себя от возможных проблем в будущем. Если у вас уже возникли юридические проблемы, помочь сможет только хороший адвокат по семейным делам.