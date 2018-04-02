Эксклюзив: "Польша готова пригласить до 5 миллионов трудовых мигрантов", - В. Воскобойник

Кроме того, в Польше могут создать государственное агентство для украинских трудовых мигрантов. Ведомство будет заниматься защитой прав проживающих там украинцев. Гость "Первого Делового" – Василий Воскобойник — Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству рассказал, что Польша неспроста делает ставку на украинских трудовых мигрантов.

"К 2050 году 40% поляков будут в возрасте 65 лет и старше. У них происходит старение нации. Точно также и во всех странах Евросоюза. И Украина тут не исключение. И поляки уже сейчас выстроили свою политику. И причем строить они ее начали еще с 2008 года. Они просчитали, что будет дальше в Польше происходить. Они понимают, что у них относительно высокая смертность, относительно низкая рождаемость, которая в том числе усугубляется миграционными процессами. Поляки точно так же едут за рубеж. И Польша с удовольствием согласна пригласить до 5 миллионов трудовых мигрантов, которые осядут, ассимилируются и станут новыми гражданами Польши".