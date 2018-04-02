14:34 02.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Польша готова пригласить до 5 миллионов трудовых мигрантов", - В. Воскобойник

Суму равнозначную 4% ВВП перевели за прошлый год украинские заробитчане из Польши на Родину. Это 92,8 млрд гривен. Данными поделились в министерстве иностранных дел страны-соседки.

Эксклюзив:

Кроме того, в Польше могут создать государственное агентство для украинских трудовых мигрантов. Ведомство будет заниматься защитой прав проживающих там украинцев.  Гость "Первого Делового" – Василий Воскобойник — Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству рассказал, что Польша неспроста делает ставку на украинских трудовых мигрантов. 

"К 2050 году 40% поляков будут в возрасте 65 лет и старше. У них происходит старение нации. Точно также и во всех странах Евросоюза. И Украина тут не исключение. И поляки уже сейчас выстроили свою политику. И причем строить они ее начали еще с 2008 года. Они просчитали, что будет дальше в Польше происходить. Они понимают, что у них относительно высокая смертность, относительно низкая рождаемость, которая в том числе усугубляется миграционными процессами. Поляки точно так же едут за рубеж. И Польша с удовольствием согласна пригласить до 5 миллионов трудовых мигрантов, которые осядут, ассимилируются и станут новыми гражданами Польши".


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