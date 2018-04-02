16:15 02.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Большинство интернет-магазинов нарушают права украинцев

В Украине в течении прошлого года возросла сумма жалоб по поводу интернет-магазинов. С 2013 года их количество было 3,2% от всех поступивших жалоб. В 2016 году - 4,8%. А в прошлом 2017 году зафиксировано 6,5% жалоб на интернет-магазины от числа всех жалоб.

Большинство интернет-магазинов нарушают права украинцев

Об этом собщает Держпродспоживслужба.

Эксперты провели исследования над 60 украинскими интернет-магазинами по продаже техники, одежды и парфюмерии. Из них были готовы выдавать фискальный чек только четверть онлайн продавцов. 75% не согласились предоставить обязательный фискальный чек на технику с гарантийным талоном.

Тем не менее это на 3% больше показателей прошедшего 2017 года. В 2017 согласно действующим законам было не обязательно выдавать фискальный чек.

Также 65% онлайн-магазинов не сообщили субъекта предпринимательской деятельности. Помимо этого не было территориальной информации о данных страны производителя.

Исследования интернет-магазинов одежды показали, что 70% учреждений на давали характеристики продаваемого товара.

У службы не вышло оценить более трети сайтов в связи с тем, что никто не отвечал на звонки.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинское правительставо надеется, что к 2020 году более 70-80% территории страны будет покрыто широкополосным доступом к интернету.


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