Большинство интернет-магазинов нарушают права украинцев

Об этом собщает Держпродспоживслужба.

Эксперты провели исследования над 60 украинскими интернет-магазинами по продаже техники, одежды и парфюмерии. Из них были готовы выдавать фискальный чек только четверть онлайн продавцов. 75% не согласились предоставить обязательный фискальный чек на технику с гарантийным талоном.

Тем не менее это на 3% больше показателей прошедшего 2017 года. В 2017 согласно действующим законам было не обязательно выдавать фискальный чек.

Также 65% онлайн-магазинов не сообщили субъекта предпринимательской деятельности. Помимо этого не было территориальной информации о данных страны производителя.

Исследования интернет-магазинов одежды показали, что 70% учреждений на давали характеристики продаваемого товара.

У службы не вышло оценить более трети сайтов в связи с тем, что никто не отвечал на звонки.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинское правительставо надеется, что к 2020 году более 70-80% территории страны будет покрыто широкополосным доступом к интернету.