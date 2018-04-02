Боевики сорвали разведения войск в Станице Луганской

Оккупанты продолжают игнорировать требования режима тишины на участке, где было назначено разведения сил и средств сторон. Несмотря на введение с 30 марта всеобъемлющего режима "Пасхального перемирия" по всей линии разграничения сторон российский-оккупационные войска в очередной раз применили стрелковое оружие.

Об этом во вторник, 2 апреля, сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

При этом в СЦКК отметили, что обстрел военнослужащих Украины боевики осуществляли с горы Князь Игорь, которая находится на временно неподконтрольной территории правительству Украины.

Боевики систематически осуществляют провокационные обстрелы района Станицы Луганской, целью которых является сорвать разведения сил и средств сторон в этом районе, и продолжать использовать занятые ими позиции для осуществления своих преступных действий, - пояснили в центре, добавив, что подразделения Вооруженных Сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на этом участке разведения в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы.

Напомним как сообщал УРА-Информ, боевики в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе продолжают нарушать, объявленное накануне пасхальное перемирие. За минувшие сутки противник совершил 38 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.