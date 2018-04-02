21:15 02.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Адвокаты Савченко готовит документы для опровержения подозрения

Адвокаты народного депутата Украины Надежды Савченко готовят материалы для опровержения предъявленного ей подозрения по всем шести статьям Уголовного кодекса Украины.

Адвокаты Савченко готовит документы для опровержения подозрения

В понедельник, 2 апреля, в СИЗО к арестованной на два месяца Савченко первый раз приходил следователь. Об этом сообщил адвокат Виктор Чевгуз.

По его словам, защита сейчас готовит материалы. Все те шесть статей, что ей предъявили, нужно опровергать. Собираем доказательства, будем проводить адвокатское расследование, - рассказал адвокат, добавив, что сегодня утром он также был в своей подзащитной.

Напомним, 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Представители правоохранительных органов в здании парламента уведомили Савченко о подозрении, после чего она в сопровождении правоохранителей направилась в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Как сообщал УРА-Информ, Савченко подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.


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