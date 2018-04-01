Вербное воскресенье: украинские традиции сквозь призму веков - ФОТО

Согласно библейским строкам, Иисус Христос перед распятием въехал совершать деяния в Иерусалим. Именно с этой даты начинается период страданий Христа.

Праздник Вербного воскресенья пришел на Русь в Х веке, когда князь Владимир Великий провел крещение своих подданных. Изначально празднование отмечалось скромно, однако скоро на столах верующих стали появляться 12 блюд, которые перед распятием со своими апостолами отведал Христос.

Символом Пасхи в Украине считаются ветви ивы, которые также символизируют начало весны. Традиционно в этот день в церквях проходит ночная служба, на которую верующие приходят с вербой. Раньше веточки ивы обязательно нужно было посадить у себя в огороде, однако с годами эта традиция сошла на нет.

На Вербное воскресенье верующим запрещено выполнять какую-либо хозяйственную работу по дому - стирать, убирать, гладить, шить, что-либо ремонтировать, подметать, да и вообще выполнять физические нагрузки. Это считается грехом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан-католиков с Пасхальным воскресеньем.