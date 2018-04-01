Великобритания прощается со Стивеном Хокингом - ФОТО

На ритуальную церемонию похорон стянулось более 2 тыс человек. На траурной церемонии присутствовали основатель SpaceX Илон Маск и астроном Мартин Джон Рис.

Родственники Стивена долго не решались похоронить его по протестантскому обряду, так как Хокинг при жизни был атеистом.

Служение состоялось в церкви Святой Марии, рядом с институтом, где Хокинг проработал более 50 лет, там же он занимался преподавательской деятельностью.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 13 марта, на 77-м году жизни умер знаменитый физик Стивен Хокинг. Он был великим ученым и экстраординарным человеком, работы и наследие которого будут жить долгие годы.