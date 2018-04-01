В Украине запрещен массовый вылов рыбы

Вылов запрещен на определенный срок, а его конец зависит от региона и условий. Как сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства Украины, ловить рыбу можно будет только в личных целях и в небольших количествах.

Вместе с тем рыбачить с лодки и использованием спецсредства, а затем продавать эту рыбу также запрещено. Нерестовый запрет будет действовать в течение 10-12 недель в зависимости от регионов и температурных условий.

Госрыбагентство обещает регулярно осуществлять рейды по водоемам, нарушителей ждет административная и уголовная ответственность, в том числе штрафы. Также будет работать горячая линия, на которую просят сообщать о рыбаков-нарушителей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские пограничники в понедельник, 26 марта, задержали судно-нарушитель. Рыболовецкое судно шло под флагом Российской Федерации в Азовском море в части украинских вод. На его борту которого экипаж из десяти человек.