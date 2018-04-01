13:35 01.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В понедельник в Украине начинается первый день призывной кампании

Со 2 апреля и до 30 мая в Украине пройдет весенний призыв срочников. Об этом передает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В понедельник в Украине начинается первый день призывной кампании

На 2018 год планируется призвать более 15 тыс человек. Все они будут распределены по отдельным родам войск: в Вооруженные силы Украины - 8990 человек, Государственной специальной службы транспорта - 1000 человек, Государственной пограничной службы - 1200 человек, Национальной гвардии Украины - 4000 человек. 

Срок службы в украинской армии составляет один год.

Напомним, что с 2014 по 2018 год через жар войны на Донбассе прошло 100 тыс человек по срочному призыву. Меньше всего солдат было призвано в 2015 году. Тогда на апрель-июнь составлял 21 126 тыс человек, однако призыв несколько раз переносили, а потому ряды военных пополнились лишь на 12 тыс мужчин.  

Как сообщалось в "УРА-Информ", в мэрии Киева констатируют крайне низкую явку призывников в военкоматы на срочную службу 2018 года.


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