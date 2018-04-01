В Мариуполе болельщики "Динамо" подрались с полицией во время матча - ФОТО, ВИДЕО

Во время второго тайма болельщики столичного клуба начали выбегать из своего сектора и перелезать через ограждения. Завязалась драка, во время которой болельщики использовали пиротехнику и бросали в полицейских камни.

В результате инцидента полицейские задержали нескольких болельщиков "Динамо", после чего на их защиту бросились фанаты обеих футбольных команд.

Причинах драки пока не сообщается, однако предположительно она возникла из-за запрета полиции покидать сектора во время перерыва между таймами. Несколько болельщиков все равно покинули свои места, несмотря на предупреждения, что зайти обратно они не смогут.

Один из принимавших участие в драке болельщиков пострадал. Еще несколько были задержаны, однако полиция обещает отпустить их, как только будут установлены все обстоятельства происшествия.

При этом конфликт был исчерпан при участии губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

Вместе с тем на матче присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Посещение игры стало завершением его рабочего визита в Донецкую область.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, то "Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь". Игра завершилась со счетом 3-2.