В Иране произошло мощное землетрясение, 23 человека пострадали

Подземный толчок магнитудой 5,6 баллов по шкале Рихтера зафиксирован примерно в 20 километрах от границы с Ираком. По предварительным данным, 23 человека пострадали.

Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук, первые толчки были замечены около полудня. При этом землетрясение имело координаты 34.30 градуса северной широты и 45.84 градуса восточной долготы.

Эпицентр находился в 39 километрах восточнее города Ханакин и в 116 килиметрах западнее города Керманшах.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Данных о погибших и серьезных разрушениях пока не поступало.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в ночь на пятницу, 30 марта, возле берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,2 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Тихоокеанский центр предупреждения цунами в Соединенных Штатах Америки, информация о пострадавших не поступала, разрушений не зафиксировано.