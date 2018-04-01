"Укрзализныця" решила "подурачиться" на 1 апреля - ФОТО

В билеты написано, что с помощью такого вида транспорта вы сможете добраться от Киева до Львова за 25 минут. Билетов в "купе" такого поезда мало, так как планируется совершить несколько пилотных запусков.

Неудивительно, что часть тикетов раскупили в первые пару часов. Однако в компании уточнили, что украинским гражданам стоит быть внимательней к покупке билетов онлайн, ведь строительство поезда Hyperloop является лишь запланированным проектом.

Руководство ведомства, конечно же, вернула всем доверчивым покупателям деньги за "купленные" билеты, напомним, что сегодня в мире отмечают День дурака или Международный день смеха.

Такой ажиотаж вокруг фантастического транспорта очевиден, общество давно готово к рывку в будущее, говорится в официальном уведомлении компании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", "Укрзализныця" запустит дополнительные составы на пасхальные праздники.