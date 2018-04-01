15:48 01.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Укрзализныця" решила "подурачиться" на 1 апреля - ФОТО

На официальном сайте "Укрзализныци" появились первые билеты на пилотные запуск поезда Hyperloop. Об этом передает пресс-служба предприятия.

В билеты написано, что с помощью такого вида транспорта вы сможете добраться от Киева до Львова за 25 минут. Билетов в "купе" такого поезда мало, так как планируется совершить несколько пилотных запусков.

Неудивительно, что часть тикетов раскупили в первые пару часов. Однако в компании уточнили, что украинским гражданам стоит быть внимательней к покупке билетов онлайн, ведь строительство поезда Hyperloop является лишь запланированным проектом.

Руководство ведомства, конечно же, вернула всем доверчивым покупателям деньги за "купленные" билеты, напомним, что сегодня в мире отмечают День дурака или Международный день смеха. 

Такой ажиотаж вокруг фантастического транспорта очевиден, общество давно готово к рывку в будущее, говорится в официальном уведомлении компании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", "Укрзализныця" запустит дополнительные составы на пасхальные праздники.


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